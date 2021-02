O ator Hal Holbrook faleceu a 26 de janeiro na sua casa em Beverly Hills, a três semanas de fazer 96 anos.

A informação foi divulgada pela sua assistente ao jornal New York Times esta segunda-feira (1).

Celebrado como um ator versátil no cinema, televisão e teatro, nos EUA ainda é mais recordado pela criação e interpretação do monólogo "Mark Twain Tonight!", onde interpretava o venerado escritor recitando os seus textos dramáticos e cómicos.

O espetáculo surgiu pela primeira vez em 1954 e acompanhou-o muitas vezes até à despedida na Broadway em 2006, antes de se reformar definitivamente do papel apenas em 2017. Com ele ganhou o Tony (o prémio máximo do teatro americano) em 1966 e foi nomeado no ano a seguir para um Emmy (o Óscar da TV).

O Lado Selvagem

Nascido em 1925, Hal Holbrook começou a representar ainda durante na Segunda Guerra Mundial, durante o serviço militar entre 1942 e 1946.

No cinema a estreia em "O Grupo do Colégio" (1966), de Sidney Lumet, lançou-o para uma carreira de décadas em que desaparecia em personagens secundários marcantes em filmes de prestígio.

Entre as presenças mais recordadas estão "Harry - O Detective em Acção" (1973), "A História de Fernão Capelo Gaivota" (1973, só voz), "Os Homens do Presidente" (1976, em que era o denunciador conhecido por Garganta Funda), "Julia" (1977), "O Nevoeiro" (1980), "Creepshow: Contos de Terror (1982), "Wall Street" (1987), "A Firma" (1993), a animação "Hércules" (1997) e "Homens de Honra" (2000).

O papel de Ron Franz em "O Lado Selvagem" (2007), de Sean Penn, valeu-lhe a a única nomeação para os Óscares, como Ator Secundário, e uma nova notoriedade, entrando posteriormente em produções como "Água aos Elefantes" (2011), "Lincoln" (2012) e "Terra Prometida" (2012). A despedida foi com um filme menor, "Blackway" (2015).

Na televisão, ganhou cinco Emmys, incluindo, ironicamente, pela interpretação do presidente dos EUA Abraham Lincoln na minissérie "Sandburg’s Lincoln" (1976).

Entrou também na muito popular minissérie "Norte e Sul" (1986) e em episódios das séries "Evening Shade" ("Jogar em Casa"), "Os Homens do Presidente", "Os Sopranos", " NCIS: Investigação Criminal", "Anatomia de Grey", " Sons of Anarchy", "Ossos" e "Hawai Força Especial".