O veterano ator M. Emmet Walsh morreu na terça-feira, de paragem cardíaca, em Vermont (EUA), dois dias antes de fazer 89 anos, anunciou o seu representante.

Foi um dos mais prolíficos atores secundários do cinema americano, com mais de 150 filmes no currículo e participações em televisão ao longo de meio século.

"Blade Runner - Perigo Iminente" (1982), de Ridley Scott, como o alcoólico e desprezível Capitão Bryant, o antigo superior hierárquico na polícia de Rick Deckard (Harrison Ford) foi um dos momentos mais importantes, mas foi o sinistro e brutal investigador privado Loren Visser em "Sangue por Sangue" (1984), o filme de estreia dos irmãos Coen, que mudou a trajetória da carreira.

"Subitamente, o meu salário subiu cinco vezes. Era o tipo que todos queriam", recordou numa entrevista em 2011.

"Sangue por Sangue"

Michael Emmet Walsh nasceu a 22 de março de 1935, licenciou-se em Marketing e trabalhou em televisão e estreou-se na Broadway antes de estrear no grande ecrã em 1969 como um figurante no vencedor do Óscar de Melhor Filme "O Cowboy da Meia-Noite" e como um sargento do exército em "Alice's Restaurant".

Na década seguinte, surgiu mais ou menos discretamente em vários filmes memoráveis, onde a sua imponente figura se prestava a figuras de autoridade, mas também revelou talento para comédia, às ordens de cineastas como Arthur Penn, Peter Bogdanovich, Sidney Lumet, Karel Reisz, Hal Ashby ou Carl Reiner: "O Pequeno Grande Homem" (1970), “Que Se Passa, Doutor?" (1972), "Serpico" (1973), "O Vício do Jogo" (1974), "Caminho da Glória" (1976), "Os Vencedores" (1977), "Aeroporto 77" (1977), "Beco Sem Saída"(1978) e "O Tonto" (1979).

Continuou imparável pelo Óscar de Melhor Filme "Gente Vulgar" (1980), "As Grades do Inferno" (1980), "Reds" (1981), "Bairro da Lata" (1982), "Reacção em Cadeia" (1983), "Assassínio por Encomenda" (1985), "Regresso à Escola" (1986), "Critters - Seres do Espaço" (1986), "Arizona Junior"(1987), "O Segredo de Milagro" (1988), "Limpo e Sóbrio" (1988), "O Expresso dos Malditos" (1990), "Libertem Willy 2" (1995), "Romeu + Julieta" (1996), "Tempo de Matar" (1996), "O Casamento do Meu Melhor Amigo" (1997), "A Hora Mágica" (1998) e "Wild Wild West" (1999).

Ao lado de um elenco de estrelas, um dos seus últimos papéis foi como um segurança em "Knives Out: Todos São Suspeitos" (2019).

Pelo pequeno ecrã, apareceu como ator convidado em dezenas de séries, de "A Balada de Nova Iorque" a "Ficheiros Secretos" e "Frasier" .

A sua voz também se destacou em vários trabalhos, com destaque para a minissérie documental "The Civil War" (1990), de Ken Burns, e a animação "O Gigante de Ferro" (1999), de Brad Bird.