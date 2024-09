Não há confusão: foi divulgado o trailer de uma nova comédia de ação da Amazon Prime Video que junta Josh Brolin e Peter Dinklage como irmãos gémeos que, sem surpresa, são muito disfuncionais.

Com inevitáveis comparações com "Gémeos", a famosa comédia de 1988 que juntou Arnold Schwarzenegger e Danny DeVito, os dois atores são os protagonistas de "Brothers" ["Irmãos"], que chega ao serviço a 17 de outubro.

"A tentativa de um criminoso reformado (Brolin) de seguir em frente descarrila quando se junta com o seu irmão gémeo (Dinklage) numa viagem pelo país que testa os limites da sanidade para o golpe de uma vida. Esquivando-se das balas, da lei e de uma mãe autoritária (Glenn Close) pelo caminho, eles vão ter de refazer a sua desfeita ligação familiar antes que acabem por se matar um ao outro", resume a sinopse.

Ainda com o vencedor do Óscar Brendan Fraser no elenco, além de Taylour Paige, M. Emmet Walsh e Jennifer Landon, "Brothers" é o novo trabalho de Max Barbakow, revelado pela comédia "Palm Springs" (2020).

