Morreu Mike Henry, conhecido por ter sido Tarzan no cinema na década de 1960.

A sua morte aos 84 anos ocorreu a 8 de janeiro, mas só foi anunciada esta quarta-feira (3).

Durante muitos anos, a antiga estrela de Futebol Americano sofreu problemas neurológicos e da doença de Parkinson resultantes da prática do desporto, que o forçaram a reformar-se como ator em 1988.

O seu papel mais conhecido foi como o Rei da Selva em três filmes entre 1966 e 1968: "Tarzan and the Valley of Gold", "Tarzan e o Rio Grande" e "Tarzan e os Inimigos da Selva".

No primeiro, foi a primeira vez Tarzan usou mais do que uma tanga desde 1936, quando era interpretado pelo antigo campeão olímpico de natação Johnny Weissmuller.

Mike Henry entrou em mais alguns filmes importantes, como "Os Boinas Verdes" (1968), "À Beira do Fim" (1973), "Os Bons e os Maus" (1977) e a sua sequela, "O Comboio dos Malucos" (1980), e em séries como "Lou Grant" e "A Ilha da Fantasia".