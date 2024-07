Cheng Pei-pei, atriz considerada uma das pioneiras estrelas de ação femininas, que começou a carreira nos filmes de artes marciais de Hong Kong e ganhou fama tardia com "O Tigre e o Dragão", morreu aos 78 anos, anunciou a sua família esta sexta-feira.

Faleceu “pacificamente em casa, rodeada pelos seus entes queridos, a 17 de julho”, depois de ter sido diagnosticada em 2019 com uma doença neurodegenerativa semelhante ao Parkinson, diz o comunicado na página oficial de Cheng no Facebook.

Nascida em Xangai em 1946, Cheng mudou-se para Hong Kong na década de 1960 e começou a trabalhar com o famoso estúdio Shaw Brothers, amplamente reconhecido pelo seu papel na popularização de filmes de kung-fu para um publico internacional.

O papel de grande destaque e que a tornou uma estrela chegou em 1966, como espadachim em "Come Drink with Me", considerado um dos maiores clássicos dos filmes "wuxia", o género cinematográfico de luta com espadas que acompanha as aventuras de artistas marciais pela China antiga.

"Come Drink with Me"

Trabalhando continuamente durante a era de ouro dos filmes de artes marciais de Hong Kong, Cheng voltou a mudar outra vez, para São Francisco na década de 1970, onde criou quatro filhos, todos ligados à indústria do entretenimento, e frequentou a Escola de Negócios da Universidade da Califórnia.

Um inesperado reconhecimento internacional e renascimento significativo na carreira surgiu quando o realizador a escolheu para ser a memorável envenenadora Jade Fox em "O Tigre e o Dragão" (2000), que ganhou quatro Óscares e foi o primeiro filme estrangeiro a arrecadar mais de 100 milhões de dólares na América do Norte (o valor foi 128 milhões de dólares e 214 a nível mundial, sensivelmente 390 milhões de dólares em 2024).

Cheng Pei-pei em maio de 2015

Seguiram-se vários filmes tanto nos EUA como em Hong Kong, com destaque para "Lilting" (2014), ao lado de Ben Whishaw, até à despedida com a versão da Disney em imagem real de "Mulan" (2020), como a casamenteira da protagonista.

“A nossa mãe queria ser lembrada como era: a lendária Rainha das Artes Marciais... uma atriz versátil e premiada, cuja carreira no cinema e na televisão durou mais de seis décadas”, disse a sua família.

A atriz Michelle Yeoh, que contracenou com Cheng em "O Tigre e o Dragão", expressou "sinceras condolências à família, amigos e fãs de Pei Pei Jie [irmã]."

“Sentiremos a falta da sua gentileza e talento brilhante”, escreveu nas redes sociais.