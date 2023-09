https://www.youtube.com/watch?v=nlJcMKuJw_A&pp=ygUYbmFzaGF3biBicmVlZGxvdmUgZW1pbmVt

Morreu Nashawn Breedlove, que ficou famoso por ter enfrentado Eminem no filme "8 Mile".

Um familiar disse ao 'site' TMZ que o rapper de 46 anos faleceu no domingo, durante o sono na sua casa em Nova Jérsia e ainda não se sabe a causa.

Citada pela Variety, a sua mãe Patricia escreveu nas redes sociais que "o Nashawn era um rapper, cantor, compositor e ator. Ninguém podia negar o seu talento. A partida deste mundo do Nashawn deixou um enorme vazio na minha vida, um que as palavras não conseguem descrever completamente. Não consigo exprimir em palavras a dor e mágoa que sinto. Não era apenas o meu filho, era um homem notável cujo caráter e força inspiraram todos os que cruzaram o seu caminho".

Nashawn Breedlove começou por ser um rapper conhecido como OX e integrou a banda sonora de "The Wash" (2001), um filme com Dr. Dre e Snoop Dogg, mas tornou-se conhecido com "8 Mile" (2002).

Num filme parcialmente inspirado pela sua vida, Eminem era Jimmy/B-Rabbit, um rapper branco dos subúrbios pobres da cidade de Detroit a tentar afirmar-se no mundo negro do hip-hop.

Nashawn Breedlove era Lotto, um rival nessa subcultura, e é recordado pela cena da batalha de rap no final do filme em que enfrentava B-Rabbit.

Embora acabasse por perder, a audácia e agressividade de Lotto levavam a público ao delírio, com alguns insultos raciais certeiros sobre a "brancura" do rival, principalmente a parte ligada a uma famosa personagem de uma comédia dos anos 1950: "F*ck ‘Lotto, call me your leader/I feel bad I gotta murder that dude from ‘Leave it to Beaver/I used to like that show, now you got me in fight back mode”.

