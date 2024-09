Eminem regressa aos MTV VMAs para a atuação de abertura do espetáculo deste ano. Com oito nomeações, o cantor vai apresentar um dos temas do seu último álbum no arranque do evento marcado para a madrugada de quarta para quinta-feira, de 11 para 12 de setembro, à 1h00 (hora portuguesa).

"Um dos músicos mais vendidos do século XXI, o vencedor de 15 Grammys presenteará os fãs com a primeira atuação em programas de televisão do seu 12.º LP de estúdio, recentemente lançado, 'The Death of Slim Shady'", destaca o canal em comunicado.

Empatado com Peter Gabriel no maior número de vitórias de Moon Person, Eminem abriu os VMAs pela última vez em 2010 com uma atuação de "Not Afraid", seguida de um dueto com Rihanna para "Love the Way You Lie".

Além de Eminem, Sabrina Carpenter, Chappel Roan, Halsey, Karol G, LL Cool J, Shawn Mendes, Lisa, Rauw Alejandro, GloRilla, Anitta e Benson Boone também vão subir ao palco dos VMAs 2024.

Tudo o que já se sabe sobre os MTV VMAs 2024:

ANFITRIÃ: Megan Thee Stallion regressa aos MTV VMAs, não só como performer, mas também como anfitriã do espetáculo.

ATUAÇÕES: Anitta, KAROL G, LL COOL J e Shaw Mendes vão subir ao palco dos MTV VMAs para oferecer performances inesquecíveis, juntando-se a Benson Boone, Camila Cabello, Chappell Roan, GloRilla, Halsey, Lenny Kravitz, LISA, Rauw Alejandro e Sabrina Carpenter. Eminem irá abrir o espetáculo com uma atuação do seu último álbum.

VIDEO VANGUARD AWARD: Katy Perry é a grande vencedora do cobiçado Video Vanguard Award dos MTV VMAs 2024 e apresentará um medley dos maiores êxitos da sua carreira.

NOMEAÇÕES: Taylor Swift lidera (12), seguida de perto por Post Malone (11), Eminem (8), Ariana Grande, Megan Thee Stallion, Sabrina Carpenter e SZA (7 cada); Benson Boone, Billie Eilish, Chappell Roan, Charli xcx, GloRilla, LISA, Olivia Rodrigo e Teddy Swims (4 cada).