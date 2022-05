O cineasta brasileiro Breno Silveira, veterano premiado no circuito internacional de festivais de cinema, morreu no sábado, aos 58 anos, após sofrer um ataque cardíaco na rodagem do seu último filme, informaram a sua produtora e meios de comunicação locais.

Breno Silveira, que dirigiu filmes como "Dois Filhos de Francisco" (2005) e "Gonzaga: De Pai pra Filho" (2012), foi "um dos nossos maiores cineastas e um símbolo da cultura e da arte brasileira", disse em comunicado a sua produtora, a Conspiração Filmes. De acordo com a imprensa, o realizador sofreu um ataque cardíaco na rodagem de seu último projeto, "Dona Vitória", protagonizado por Fernanda Montenegro. O filme - baseado na história real de uma idosa que começou a filmar, da janela de sua casa, a atuação de traficantes na rua e descobriu um grande esquema de corrupção - estava a ser filmado na cidade de Vicência, interior de Pernambuco. Silveira estudou Cinema na Ecole Louis Lumiere, em Paris. Começou a carreira como diretor de fotografia, ganhando destaque com filmes como "Eu Tu Eles" (2000), que foi exibido no Festival de Cannes Estreou-se na realização em 2005 com "Dois Filhos de Francisco", que bateu recordes de bilheteira no Brasil e foi o escolhido brasileiro para disputar na categoria Melhor Filme Estrangeiro nos Óscares, apesar de não ter avançado. Os filmes de Silveira foram exibidos em festivais em Toronto, Havana e Monte-Carlo, e ele também se destacou pelo seu trabalho na televisão. O cineasta deixa a sua esposa e duas filhas, de acordo com a Conspiração Filmes.