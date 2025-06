O próximo filme de Nanni Moretti vai chamar-se "Succederà questa notte" e será um drama romântico que juntará o ator francês Louis Garrel e a atriz italiana Jasmine Trinca, confirmou o jornal italiano Il Messaggero (via The Hollywood Reporter).

O projeto confirma o regresso à atividade do aclamado cineasta italiano, conhecido por filmes como "Caro Diário" (1994), "O Quarto do Filho" (2001, Palma de Ouro em Cannes) e "Habemus Papam" (2011), que sofreu um ataque cardíaco no início de abril.

A história inspira-se vagamente na coletânea de contos "Hungry Heart", do escritor israelita Eshkol Nevo (sem obras editadas em Portugal), cujo romance "Three Floors Up" já inspirou Moretti para o seu filme "Três Andares" (2021).

Segundo a THR, há vários anos que o cineasta tentava encontrar um projeto que permitisse o encontro com Louis Garrel.

Já Jasmine Trinca, trata-se de um reencontro: a atriz entrou em "O Quarto do Filho" e "O Caimão" (2006).

Com a rodagem prevista para decorrer no outono entre Itália e Espanha, o elenco de "Succederà questa notte" completa-se com Angela Finocchiaro, Elena Lietti, Antonio De Matteo, Andrea Lattanzi, Hippolyte Girardot, Pietro Ragusa e Paolo Sassanelli, além do próprio Moretti.