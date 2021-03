Bertrand Tavernier, um dos mais eminentes realizadores do cinema francês, faleceu esta quinta-feira (25), anunciou o Instituto Lumière em Lyon, que ele dirigia. Tinha 79 anos.

Além de "À Volta da Meia-Noite" (1986), um dos melhores trabalhos do cinema centrado no jazz, é incontornável a colaboração artística com Philippe Noiret, que começou com a sua primeira longa-metragem "O Relojoeiro" (1974), a que se seguiram "Vamos a Isto Que É Festa" (1975), "O Juiz e o Assassino" (1976) e "Justiceiro por Conta Própria" (1981).

Entre a comédia e o crime andou com outros trabalhos importantes como "A Morte em Directo" (1980), "Uma Semana de Férias" (1980), "Um Domingo no Campo" (1984), "La vie et rien d'autre" (1989), "Daddy Nostalgie" (1990), "L.627" (1992), "Ça commence aujourd'hui" (1999), "A Princesa de Montpensier" (2010) e "Palácio das Necessidades" (2013).

A sua paixão pelo cinema levou-o também a escrever vários livros e reflete-se nos seus últimos trabalhos: "Uma Viagem Pelo Cinema Francês com Bertrand Tavernier" (2016) e a série de dez episódios "Voyage à travers le cinéma français" (2017-2018).