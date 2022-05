Ray Liotta morreu esta quinta-feira aos 67 anos, confirmou a sua agente a vários meios de comunicação norte-americanos.

Ainda não se conhecem muitos detalhes sobre as causas da morte do ator, mas foi confirmada a informação de que morreu durante o sono na República Dominicana. Ray Liotta encontrava-se no país a rodar o filme "Dangerous Waters".

Mais conotado com papéis de duro e de vilão, como em "Tudo Bons Rapazes” ou “Selvagem e Perigosa”, Ray Liotta teve uma extensa carreira de ator, que inclui papéis em filmes tão diversificados como “Campo de Sonhos”, “John Q.”, “Como um Trovão” ou “Marriage Story”.

Nascido em Newark, New Jersey, em 1954, Liotta iniciou a sua carreira de ator no final da década de 70 em pequenos papéis no cinema e na televisão, e foi pela mão do realizador Jonathan Demme que teve o seu primeiro grande papel, como o namorado delinquente de Melanie Griffith no filme “Selvagem e Perigosa”.

Estreado em 1986, a energia da sua interpretação valeu-lhe uma nomeação aos Globos de Ouro e abriu-lhe as portas de Hollywood.

O papel de “Shoeless” Joe Jackson em “Campo de Sonhos” manteve-o na crista de uma onda que atingiria o seu pico em 1990 com o papel de Henry Hill no incontornável “Todo Bons Rapazes”, dirigido por Martin Scorsese, que se tornaria o seu filme mais mítico, ao lado de Robert De Niro e Joe Pesci, mas que também o tipificaria em papéis de gangster e vilão, de que ele teve alguma dificuldade em sair.

Também por essa altura teve um dos seus papéis mais populares, embora não no cinema mas sim nos videojogos, como a voz de Tommy Vercetti no videojogo “Grand Theft Auto: Vice City”.

Nas duas décadas seguintes, alternou papéis de vilão e criminoso, geralmente ligado à mafia, com outros de diferentes géneros, nomeadamente comédia, por vezes em paródia da imagem que o celebrizou, em filmes como “Porcos e Selvagens”, “Incorrecto e Afirmativo”, “Juventude em Revolta”, “Amor e Outras Cenas” ou “Uma Noite Atribulada”.

Outros papéis memoráveis surgiram em filmes como “Para Lá da Fronteira”, “Como Um Trovão”, “Mata-os Suavemente”, “Blackway” ou “Marriage Story”.

Entre 2016 e 2018, protagonizou com Jennifer Lopez a série “Shades of Blue” e recentemente vimo-lo na prequela da série “Os Sopranos”, “The Many Saints of Newark”.

Ray Liotta estava noivo de Jacy Nittolo e deveria casar em breve.