Morreu Michael Madsen, um dos principais atores do cinema de Quentin Tarantino. Tinha 67 anos.

As notícias citam as declarações do seu agente à NBC News: o ator teve um ataque cardíaco e foi encontrado inconsciente em sua casa em Malibu na quinta-feira de manhã esta quinta-feira de manhã.

Irmão mais velho da da atriz Virginia Madsen (nomeada para um Óscar por "Sideways"), era conhecido do grande público principalmente desde "Thelma & Louise", de Ridley Scott, em 1991, como o namorado de bom coração de Louise (Susan Sarandon).

No ano a seguir, a carreira disparou com o papel de Mr. Blonde / Vic Vega em "Cães Danados", o primeiro filme de Tarantino, ao lado de Harvey Keitel, Tim Roth, Chris Penn, Steve Buscemi, Lawrence Tierney e Edward Bunker, onde esteve numa das cenas mais memoráveis, aquela em que a sua personagem corta a orelha de um polícia enquanto dança com o tema "Stuck in the Middle With You".

Na carreira, a ligação com o realizador é incontornável, passando por "Kill Bill - A Vingança: Volume 2" (2004), "Os Oito Odiados" (2015) e o mais recente trabalho "Era Uma Vez... em Hollywood" (2019).

Michael Madsen trabalhou muito (mais de 300 títulos, incluindo 16 só em 2009), principalmente em papéis de duro, passando por todos os géneros e segmentos da indústria, do mais elevado às produções de muito baixo orçamento.

Nas produções dos grandes estúdios de Hollywood, os filmes mais conhecidos em que participou foram "Jogos de Guerra" (1983), "Um Homem Fora de Série" (1984), "The Doors: O Mito de uma Geração", "Libertem Willy" (1993), "Wyatt Earp" (1994), "Espécie Mortal" (1995), "Brigada de Elite" (1996), "Donnie Brasco" (1997), "007 - Morre Noutro Dia" (2002), onde era um diretor da Agência de Segurança Nacional), "Sin City - A Cidade do Pecado" (2005), "Scary Movie 4" (2006) e "Boarding Gate - Porta de Embarque" (2007). A sua voz foi ainda usada em vários videojogos, incluindo "Grand Theft Auto III".

Também tinha várias obras publicadas como poeta, incluindo o ainda inédito “Tears for My Father: Outlaw Thoughts and Poems”.

“Nos últimos dois anos, Michael Madsen tem estado a fazer um trabalho incrível com o cinema independente, incluindo as longas-metragens por estrear 'Resurrection Road', 'Concessions' e 'Cookbook for Southern Housewives', e estava realmente entusiasmado por este próximo capítulo da sua vida. O Michael também se estava a preparar para lançar um novo livro chamado 'Tears For My Father: Outlaw Thoughts and Poems', atualmente em edição. Michael Madsen foi um dos atores mais icónicos de Hollywood, cuja falta será sentida por muitos”, disseram os seus empresários e a assessora de imprensa num comunicado conjunto, citado pela revista Variety.