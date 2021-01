A atriz Tanya Roberts morreu na segunda-feira à noite no hospital Cedars-Sinai de Los Angeles, confirmou o seu companheiro Lance O'Brien à Fox News.

A notícia surgiu algumas horas após a situação bizarra do seu agente ter erradamente comunicado que tinha falecido no domingo à noite e posteriormente recuado, atribuindo o engano a uma "falha de comunicação" com Lance.

A atriz tinha sido internada e colocada num ventilador por causa de uma infeção do trato urinário que alastrou aos seus rins, fígado e vesícula biliar, após ter perdido os sentidos ao regressar a casa de um passeio com o seu cão na véspera de Natal.

Tanya Roberts é mais conhecida pela interpretação da geóloga Stacey Sutton no filme da saga James Bond "007 - Alvo em Movimento" (1985), a última presença de Roger Moore como o agente secreto.

Entrou também no filme de fantasia com uma famosa cena de topless "O Guerreiro Sagrado" (1982) e foi a protagonista de "Sheena, a Rainha da Selva" (1984), uma versão feminina de Tarzan nomeada para vários Razzies (os Óscares para os piores filmes), mas que se tornou de culto.

Após "007 - Alvo em Movimento" surgiram filmes de comédia, ação e muita sensualidade que não ficaram para a história, com títulos tão sugestivos como "Rock e Boxe" (1986), "Um Delírio de Mulher" (1990), "Sem Pecado" (1991) e "Fantasias Íntimas" (1994), muito populares nos clubes de vídeo que se multiplicavam por aquela altura em Portugal.

Nascida no Bronx, em Nova Iorque, em 1955, Tanya Roberts trabalhou como modelo e em publicidade antes de ter a grande oportunidade da sua carreira como atriz na última temporada da série "Os Anjos de Charlie", onde interpretou a investigadora privada Julie Rogers.

"Foi o meu primeiro trabalho seguro e lançou a minha carreira", descreveu no seu "site."

Atualmente, Roberts provavelmente será mais conhecida por seu papel na série de comédia "That '70s Show" ("Que Loucura de Família") como Midge Pinciotti, a mãe estúpida de Donna, interpretada por Laura Prepon.