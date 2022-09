Margaret vive uma vida rotineira e bem-sucedida, equilibrando as obrigações da sua carreira ocupada e o desafio de ser mãe solteira de uma filha ferozmente independente, Abbie. Mas esse equilíbrio cuidadoso é abalado quando vislumbra um homem que reconhece imediatamente, uma sombra indesejável do seu passado.

Pouco depois, encontra-o novamente, passando a ver David repetidamente, em todo o lado. E a verdade é que estes encontros estão longe de serem coincidências infelizes. Lutando contra um receio cada vez mais presente, Margaret vê-se obrigada a confrontar o monstro que conseguiu evitar durante duas décadas, que regressou para concluir assuntos inacabados.

Com a participação de um elenco de alto nível com Rebecca Hall, Tim Roth e Grace Kaufman, "Resurrection" estreou no último Festival de Sundance. É exibido este domingo, 11 de setembro, às 21h00, no Cinema São Jorge, no âmbito da sessão de encerramento do Festival de Cinema de Terror de Lisboa - MOTELX (embora o festival ainda se prolongue por segunda-feira com filmes de várias secções).

Site oficial MOTELX.