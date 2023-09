Selma, de 15 anos, mantém pouco contacto com o pai, Michal, um operário fabril de temperamento difícil, depois de ele e Élise, a mãe dela, se terem separado. No entanto, quando nuvens negras de chuva ácida começam a invadir os céus de França, os três tentam colocar o passado de lado para sobre - viverem à catástrofe ambiental.

Depois de ter sido exibido nas sessões da meia-noite no Festival de Cannes, este segundo eco-terror do parisiense Just Philippot com Guillaume Canet e Laetitia Dosch precipita pânico e ansiedade climática através da sua montagem acelerada e fotografia digna de se emoldurar sob o título “a ira da natureza”. Neste cenário apocalíptico em que a chuva, ao invés de fecundar, destrói a terra e tudo o que nela habita, a tensão é constantemente amplificada pela relação errática entre Selma e Michal.

"Acid", de Just Philippot, será exibido este domingo, 17 de setembro, às 21h40, no Cinema São Jorge, no âmbito da sessão de abertura do Festival de Cinema de Terror de Lisboa - MOTELX.

