David regressa à sua cidade natal, Fortaleza, para estrear a sua primeira longa-metragem num festival local após estar mais de dez anos a viver em Portugal. A sua estadia prolonga-se quando o país entra em confinamento devido à pandemia de COVID-19.

Sem lugar para onde ir, David decide procurar o pai - um indivíduo estranho com quem não fala há muito tempo - e tentar reatar a relação que tinham perdido. Ao dormir no sofá da sua sala, o jovem percebe-se de que o mundo do pai Geraldo é um lugar de acontecimentos bizarros que dará a volta ao seu.

Conhecido pelo “Clube dos Canibais”, Guto Parente ganhou vários prémios com "Estranho Caminho" no Festival de Tribeca na categoria de International Narrative Feature: Melhor Narrativa, Melhor Performance, Melhor Argumento e Melhor Cinematografia.

A sessão esta quarta-feira, 13 de setembro, às 21h15, no Cinema São Jorge, será antecedida pela apresentação de "15'", de Francisco Neves, no âmbito da competição para o Prémio MOTELX - Melhor Curta de Terror Portuguesa.

Site oficial MOTELX.