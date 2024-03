O festival de cinema de terror MOTELX quer exibir na próxima edição, em setembro, curtas-metragens feitas com ferramentas de Inteligência Artificial (IA), numa “iniciativa pioneira”, anunciou hoje a organização.

Em comunicado, o festival explica que vai inaugurar uma nova secção para mostrar, “sem preconceitos ou tabus, as possibilidades transformadoras desta tecnologia quando aplicada à criação de cinema de terror”.

Até 30 de junho, o festival está aberto à submissão de filmes de terror, gratuita para realizadores portugueses, que tenham sido criados com ferramentas de Inteligência Artificial, demonstrando o “uso criativo da tecnologia contemporânea, adaptada à produção de filmes de género”.

A iniciativa do MOTELX é feita em parceria com o coletivo artístico Liquid Sky, fundado no Brasil e atualmente sediado em Santana da Serra, Beja.

Para quem quer fazer cinema, a direção do MOTELX responde, em nota de imprensa, que só é preciso ter “um computador moderno, acesso rápido à Internet”, “ideias e criatividade".

A 18.ª edição do MOTELX vai decorrer de 10 a 16 de setembro, no cinema São Jorge, em Lisboa.

Desde, pelo menos, 2022 que as palavras "Inteligência Artificial" se tornaram mais comuns, no quotidiano e no discurso político, com a popularidade alcançada pelos grandes modelos de linguagem (‘large language models’, no inglês original) como o ChatGPT, o Bard ou outros.

A IA tem vindo a ser cada vez mais usada em áreas como as do entretenimento, do comércio 'online', da produção de eletrodomésticos com programação inteligente, dos equipamentos eletrónicos com recurso aos assistentes virtuais e também da segurança, levantando questões sobre privacidade e direitos fundamentais.

Na semana passada, o Parlamento Europeu aprovou legislação, que considerou histórica, para regular a IA na União Europeia, para salvaguardar os direitos fundamentais no espaço comunitário.

Hoje, a Assembleia-Geral das Nações Unidas (ONU) adotou por consenso a sua primeira resolução sobre Inteligência Artificial, que visa garantir que esta nova e influente tecnologia seja “segura, protegida e fiável”.