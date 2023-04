"Top Gun: Maverick" do lado do cinema e "Stranger Things" e "The Last of Us" do lado da televisão, todos com seis nomeações, lideram as nomeações para MTV Movie & TV Awards, os prémios votados pelos fãs.

Além do sucesso com Tom Cruise, "Avatar: O Caminho da Água", Black Panther: Wakanda Para Sempre", "Elvis", "Gritos 6", "Nope" e "Sorri" estão nomeados para Melhor Filme de 2022-2023.

Para Melhor Série, "The White Lotus", "Wednesday", "Wolf Pack", "Yellowstone" e "Yellowjackets" juntam-se às duas líderes nas nomeações.

Para Melhor Interpretação nos filmes concorrem Austin Butler ("Elvis"), Florence Pugh ("Não Te Preocupes Querida"), KeKe Palmer ("Nope"), Michael B. Jordan ("Creed III") e Tom Cruise ("Top Gun: Maverick").

Nas séries, concorrem Aubrey Plaza ("The White Lotus"), Christina Ricci ("Yellowjackets"), Jenna Ortega ("Wednesday"), Riley Keough ("Daisy Jones & The Six"), Sadie Sink ("Stranger Things") e Selena Gomez ("Only Murders in the Building").

Desde 2017 que os prémios juntam as produções de cinema e televisão na mesma cerimónia e não fazem distinções entre géneros nas categorias de interpretação. A partir do ano seguinte, também passou juntar nomeados de filmes e séries em categorias como como Melhor Herói, Vilão, Duo, Luta, Interpretação de Comédia e Revelação.

Entre as categorias menos "convencionais" que ajudaram a dar fama aos MTV Movie and TV Awards está a de Melhor Vilão, onde vão concorrer a boneca dançarina de "M3GAN", Jamie Campbell Bower de "Stranger Things", o Urso de "O Urso do Pó Branco", Elizabeth Olsen por "Doutor Estranho no Multiverso da Loucura" e Harry Styles por "Não Te Preocupes Querida".

Outra categoria das mais populares é Melhor Luta, onde surgem Brad Pitt (Ladybug) vs. Bad Bunny (The Wolf) em "Bullet Train", Courteney Cox (Gale Weathers) vs. Ghostface em "Gritos 6", Jamie Campbell Bower (Vecna) vs. Millie Bobby Brown (Eleven) em "Stranger Things", Keanu Reeves (John Wick) vs. Toda a Gente em "John Wick: Capítulo 4" e Fugir da Prisão Narkina 5 de "Andor".

Uma categoria nova é a de Melhor Elenco "Kick-Ass", que coloca na competição "Black Panther: Wakanda Para Sempre", "Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania", "Teen Wolf: The Movie", "Outer Banks" e "Stranger Things".

Até 17 de abril, os fãs podem votar e até 20 vezes por dia no sítio da MTV.

A cerimónia apresentada por Drew Barrymore realiza-se no Barker Hangar de Santa Mónica a 7 de maio.

No ano passado, os grandes vencedores foram o filme "Homem-Aranha: Sem Volta a Casa" e a série "Euphoria".