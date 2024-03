Com oito nomeações, "The Crown" é a série que lidera a corrida aos BAFTA Television Awards, anunciados esta quarta-feira, 20 de março.

Mas a sexta e última temporada da produção da Netflix sobre a Família Real Britânica voltou a falhar a corrida para Melhor Série de Drama, fazendo-se representar pelos atores Dominic West (Príncipe Carlos), Elizabeth Debicki (Princesa Diana), Salim Daw (Al-Fayed) e Lesley Manville (Princesa Margarida), e em categorias técnicas.

Logo a seguir na lista dos prémios da Academia Britânica de Artes do Cinema e Televisão surge a antologia "Black Mirror", com sete nomeações para "Demon 79", o quinto episódio da sexta temporada, sobre uma gentil assistente de vendas a quem dizem que deve cometer atos terríveis para evitar um desastre no norte da Inglaterra em 1979.

Outras aclamadas e populares produções televisivas que se destacam são "Happy Valley", "Slow Horses" e "The Sixth Commandment", todas com seis nomeações.

Com os vencedores a serem conhecidos numa cerimónia marcada para 12 de maio no Royal Festival Hall, as nomeações para Melhor Série de Drama juntaram "The Gold", "Slow Horses" e as despedidas de "Happy Valley" e "Top Boy".

Para Melhor Série de Comédia estão nomeadas "Big Boys", "Dreaming Whilst Black", "Extraordinary" e "Such Brave Girls".

Nas séries internacionais, a francesa "As Mil Vidas de Bernard Tapie" compete com títulos como "The Bear", "Beef", "The Last Of Us", "Love & Death" e "Succession".

Entre as várias categorias de interpretação surgem nomes como Brian Cox, Matthew MacFadyen e Harriet Walter ("Succession"), Kane Robinson ("Top Boy"), Steve Coogan ("The Reckoning"), Timothy Spall e Anne Reid ("The Sixth Commandment"), Jack Lowden ("Slow Horses"), Anjana Vasan ("Demon 79 (Black Mirror)", Bella Ramsey e Nico Parker ("The Last of Us"), Helena Boham Carter (Nolly), Sarah Lancashire ("Happy Valley"), Harris Dickinson ("A Murder at the End of the World")

No total, a BBC segue na frente da corrida com 65 nomeações, com a Netflix a bater um recorde ao chegar às 35. Seguem-se a Sky com 31, a ITV com 23 e o Channel 4 com 16.

LISTA DOS NOMEADOS PRINCIPAIS

Veja aqui a lista completa de nomeados.

Melhor Série de drama

"The Gold" (BBC One)

"Happy Valley" (AMC/BBC One)

"Slow Horses" (Apple TV+)

"Top Boy" (Netflix).

Melhor Série de Comédia

"Big Boys" (Channel 4)

"Dreaming Whilst Black" (BBC Three)

"Extraordinary" (Disney+)

"Such Brave Girls" (BBC Three)

Melhor Minissérie

"Best Interests" (BBC One)

"Demon 79 (Black Mirror)" (Netflix)

"The Long Shadow" (ITV1)

"The Sixth Commandment" (BBC One)

Melhor Série Internacional

"The Bear" (Disney+)

"Beef" (Netflix)

"As Mil Vidas de Bernard Tapie" (Netflix)

"The Last of Us" (HBO)

"Love & Death" (ITVX)

"Succession" (HBO)