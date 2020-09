"Isto é verdadeiramente ultrajante: a nova versão em imagem real de 'Mulan' AGRADECE ao Departamento de Segurança Pública de Turpan (no sul de Xinjiang) nos créditos. Este departamento de segurança pública específico esteve profundamente envolvido nos campos de concentração de Xinjiang", escreveu Bethany Allen-Ebrahimian, a principal jornalista da Axios para a China.

"'Mulan' agradece ao Departamento de Segurança Pública de Turpan porque foi filmado em Turpan em 2018, o auge da campanha de reeducação. Quandos milhares de uigures foram colocados em campos pelo Departamento de Segurança Pública de Turpan quando se filmada lá o 'Mulan'", escreveu o ativista Shawn Zhang.

"Suponho que a equipa chegou ao aeroporto de Turpan e apanhou a auto-estrada G312 para o deserto de Shanshan, onde filmaram, podem ver pelo menos sete campos de reeducação", acrescentou.

"Por que é a Disney precisava trabalhar em Xinjiang? Não precisava. Existem muitas outras regiões na China e países ao redor do mundo que têm as deslumbrantes paisagens montanhosas mostradas no filme. Mas, ao fazê-lo, a Disney ajuda a normalizar um crime contra a humanidade", escreveu Isaac Stone Fish, colunista do Washington Post.

"É especialmente desagradável que eles tenham agradecido ao Departamento de Segurança Pública de Turpan, que divulgou um documento assustador dizendo aos oficiais como responder quando os parentes perguntam sobre os seus familiares em campos de concentração", reforçou.

Após rebentar a polémica, a Disney não respondeu aos pedidos de esclarecimento de vários jornais e publicações especializadas.

A nova versão de "Mulan" já tinha estado envolvida em controvérsia após a sua protagonista, Liu Yifei, nascida na China e naturalizada cidadã americana, ter apoiado publicamente em agosto do ano passado a polícia de Hong Kong, acusada de violência contra os ativistas pró-democracia.

Os apelos ao boicote da altura reemergiram aquando do lançamento do filme na Disney+, com o movimento #boycottMulan nas redes sociais a ganhar grande visibilidade em Hong Kong, Taiwan e Tailândia.