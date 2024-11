O programa "Horizonte", do canal espanhol Cuatro, tem acompanhado com várias emissões especiais as consequências da DANA, fenómeno meteorológico que provocou chuvas torrenciais e inundações que em 29 de outubro causaram mais de 200 mortos e destruíram casas e infraestruturas na região de Valência.

No início do mês de novembro, Rubén Gisbert juntou-se à equipa do programa apresentado por Iker Jiménez. Antes do direto, para o canal espanhol, o repórter foi filmado a sujar-se com lama para "dramatizar a situação".

O momento foi partilhado nas redes sociais e tornou-se viral. As criticas ao jurista e ativista multiplicaram-se, levando o apresentador do programa a demostrar publicamente "o seu repúdio".

Segundo o El Confidencial, Iker Jiménez sublinhou que a equipa do programa não nenhuma ordem a Rubén Gisbert, que foi despedido depois do caso. "Estou francamente enojado. Parece-me desprezível", frisou.

Nas redes sociais, Gisbert assumiu responsabilidade pelo erro, garantindo que não o fez por vaidade, mas por preocupação, cansaço e falta de experiência.

Veja o vídeo: