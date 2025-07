"Mundo Jurássico - Renascimento" — o mais recente filme da saga de dinossauros de sucesso — arrasou a competição das bilheteiras norte-americanas no fim de semana festivo do 4 de julho, arrecadando uns impressionantes 91,5 milhões de dólares na sua estreia (78 milhões de euros, à cotação do dia), segundo estimativas da indústria no domingo. Para os primeiros cinco dias, a estreia sobe para 147,3 milhões de dólares (125,59 milhões de euros)

O filme da Universal Pictures, protagonizado por Scarlett Johansson, Jonathan Bailey e Mahershala Ali, leva os espectadores a uma ilha abandonada, um centro de pesquisa do parque temático original "Parque Jurássico", onde escondem-se segredos... e dinossauros geneticamente modificados.

Na América do Norte, "Renascimento" é a quarta melhor estreia de todos os tempos para o feriado do 4 de julho, tanto em termos de cinco como de três dias.

O sucesso é ainda melhor a nível internacional, com uma estimativa de 171 milhões de dólares em mais de 80 mercados (145,8 milhões de euros), o que inclui o da China, colocando a estreia global em 318,3 milhões: o segundo melhor lançamento da saga e a maior estreia mundial do ano até agora, ultrapassando "Um Filme Minecraft".

São valores que ninguém estava à espera: as previsões para os cinco dias ficavam entre os 100 a 130 milhões de dólares, e 260 a nível global.

"Esta é uma excelente abertura para o sétimo capítulo de uma saga de ação e aventura com monstros", disse o analista David A. Gross, da Franchise Entertainment Research.

"A saga tem sido especialmente boa no exterior e, até agora, a receita estrangeira tem sido excelente. A ação com dinossauros é compreendida em todos os idiomas e culturas."

Lançado na semana passada, "F1: O Filme", ​​o filme da Apple e da Warner Bros. com Brad Pitt como um piloto de Fórmula 1 decadente que tem uma última oportunidade de redenção, caiu para o segundo lugar, com 26,1 milhões de dólares (22,25 milhões de euros), informou a Exhibitor Relations. No exterior, arrecadou mais 56,3 milhões de dólares, elevando o total global para 293,6 milhões (250,33 milhões de euros). Bem recebido pelos críticos e espectadores, o filme, que terá custado entre 200 e 300 milhões de dólares à Apple, está a beneficiar de um grande impulso por ter reservados os ecrãs IMAX durante três fins de semana.

"Como Treinares o Teu Dragão", a nova versão em imagem real do popular filme de animação de 2010 da Universal e da DreamWorks Animation, ficou em terceiro lugar, com 11 milhões de dólares (9,38 milhões de euros), elevando o total na América do Norte para os 224 milhões. As receitas globais aproximam-se dos 500 milhões de dólares, graças aos 292,9 milhões do mercado internacional.

O filme para toda a família da Universal Pictures e da DreamWorks Animation conta a história da amizade entre um viking chamado Hiccup (Mason Thames) e um dragão chamado Toothless.

Em quarto lugar ficou "Elio", o mais recente filme original de animação da Pixar, com 5,7 milhões de dólares nos Estados Unidos e Canadá (4,86 milhões de euros), elevando o total doméstico para uns discretos 55,1 milhões. No exterior, as receitas estão ainda pior, nos 41,7 milhões, para um total global de 96,8 milhões (82,53 milhões de euros), longe dos 150 a 200 milhões que terá custado, sem incluir o marketing.

o filme conta a história de um jovem que é confundido por extra-terrestres com um embaixador intergaláctico da Terra.

Em quinto lugar ficou a sequela de mortos-vivos "28 Anos Depois", com 4,6 milhões de dólares (3,92 milhões de euros), para um total doméstico de 60,2 milhões e 125,8 a nível global (107,26 milhões de euros). O orçamento ficou nuns elevados 75 milhões de dólares.

Dirigido por Danny Boyle, tal como o original "28 Dias Depois" (2002), que relançou o género, a nova história decorre, como o título sugere, mais de uma geração após o surto inicial do Vírus da Raiva.