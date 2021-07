Uma exibição de "O Feiticeiro de Oz" dará início às festividades planeadas para a inauguração do aguardado e muito adiado museu dos Óscares em Los Angeles, anunciou a instituição esta quarta-feira.

O museu, dedicado à magia do cinema e idealizado há quase um século pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, foi continuamente adiado devido à problemas de construção e financiamento e, mais recentemente, pela pandemia.

O primeiro evento presencial do museu será a exibição do clássico "O Feiticeiro de Oz" (1939), a 28 de setembro, com a apresentação ao vivo da orquestra American Youth Symphony.

A programação da semana de abertura também inclui a exibição de "Malcon X" para membros do museu, com a presença do realizador Spike Lee e do protagonista Denzel Washington, e uma mostra de todos os filmes de Hayao Miyazaki.

Haverá uma exposição temporária dedicada ao criador dos aclamados filmes de animação "A Viagem de Chihiro" e "Ponyo à Beira-Mar".

O Feiticeiro de Oz

O museu de 30 mil metros quadrados abrigará tesouros icónicos de Hollywood, como o vestido de "Cleópatra" (1934) e o traje espacial de "2001: Odisseia no Espaço" (1968).

A coleção do museu possui uma câmara Technicolor com a qual a primeira obra-prima musical em cores do MGM, "O Feiticeiro de Oz", foi filmada, e os sapatos cor de rubi de Dorothy (Judy Garland).

A maioria das restrições sanitárias já foi suspensa na Califórnia, embora o condado de Los Angeles tenha restaurado recentemente o uso obrigatório de máscaras em ambientes fechados mesmo para pessoas vacinadas, devido ao aumento de casos da variante Delta do coronavírus.