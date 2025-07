A contagem decrescente para o Rock in Rio Lisboa 2026 já começou. Este domingo, 28 de julho, no Bliss, em Vilamoura, Roberta Medina e Pedro Sampaio anunciam uma novidade especial que promete marcar a próxima edição do festival. Em conversa com o SAPO Mag, a vice-presidente do evento e o artista brasileiro levantam o véu sobre o que aí vem.