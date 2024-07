Quando o coro do instituto de Sophie (Chloe Coleman) é selecionado para fazer uma tour em Itália que vai terminar com uma atuação para o Papa no Vaticano, JJ (Dave Bautista) vê uma oportunidade para melhorar a relação com a nova enteada e oferece-se como voluntário para acompanhar o grupo pelos canais de Veneza, nas famosas pontes de Florença e nos lugares mais históricos de Roma. Mas, em vez disso, descobre que ele e Sophie se tornaram, sem querer, peões numa conspiração terrorista que pode acabar com o mundo tal como o conhecemos.

"My Spy: The Eternal" é realizado e produzido por Pete Segal. Neste segundo filme, regressam aos mesmos papéis os atores Ken Jeong e Kristen Schaal, e juntam-se ao elenco nomes como Anna Faris, Craig Robinson, Flula Borg, Billy Barratt e Taeho K.