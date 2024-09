Dave Bautista abordou o tema da sua acentuada magreza que deixou os fãs preocupados.

Com 1,98 metros, o gigantesco e musculado ator popularizado pelas sagas "Guardiões da Galáxia" e "Dune", de 55 anos, apresentou-se muito diferente a 6 de setembro na antestreia mundial no Festival de Cinema de Toronto de "“The Last Showgirl”, o novo e elogiado filme de Gia Coppola.

O também ex-lutador da WWE, que chegou a pesar 170 quilos no auge dessa carreira, não era visto em público desde a antestreia de "Dune - Parte Dois", no final de fevereiro, onde já se notavam alguns quilos a menos.

A revelação de uma silhueta notoriamente mais esbelta tornou-se viral e gerou preocupação.

Dave Bautista em outubro de 2022

Em entrevistas, Bautista diz que perdeu mais de 33 quilos em ano e meio e não pesava tão pouco desde os 19 anos.

A razão para emagrecer foi a carreira: após ter engordado para um filme de M. Night Shyamalan, não quer ser um "distração" à frente das câmaras. E tenciona ainda perder mais uns quilos para chegar a uma maior variedade de papéis.

"Comecei a emagrecer por uma razão específica. Primeiro, porque fiquei gordo. Comecei a reduzir porque fiquei muito grande para um papel. Desconfortavelmente grande. Para ‘Batem à Porta’ [2023], fiquei muito grande. Pesava cerca de 143 quilos e ganhei peso muito rapidamente", contou ao 'influencer' Chris Van Vliet.

E acrescentou: "Olhando para trás, provavelmente exagerei. Provavelmente fiquei ligeiramente demasiado grande, mas na altura só estava a pensar que tinha de ficar grande. E coloquei uma quantidade de peso desconfortável, que demorei uma eternidade a tirar".

O ator revelou que o que engordou "muito rapidamente" foi à base de batatas fritas e panquecas. Quando começou a perder esse peso excessivo, continuou e está muito contente com a mudança.

“Percebi que, quanto mais reduzia, melhor me sentia. E também percebi que melhor ficava à frente das câmaras e ao lado de outros atores. As pessoas dizem, 'Meu Deus, estás tão magro'. Até vi algumas pessoas 'online' preocupadas com a minha saúde. E quando digo 'Tenho 1,98 metros e 109 quilos', parece que sou grande. As pessoas têm-me visto muito maior ao longo dos anos e acham que estou anorético, mas ainda sou um grande ser humano ao lado de um ator normal. Pareço um gorila e é uma distração", explicou.

E continua: "Provavelmente vou perder mais alguns quilos. Estou a arrasar comigo para ficar tão magro. Estou a treinar bastante”.