Andrew Garfield levou um acessório muito especial à antestreia do seu novo filme no Festival de Cinema de Londres na quinta-feira à noite.

Não, não foi o cavalo amarelo que viralizou nas redes sociais e gerou muitas piadas e memes quando foi divulgado o poster oficial (entretanto corrigido, mas pode recordar aqui).

Perante a ausência de Florence Pugh, ocupada com outro projeto, o ator inovou e levou uma imagem de cartão em tamanho real da colega do filme "Todo o Tempo que Temos", com quem posou com evidente entusiasmo na passadeira vermelha.

As várias imagens com a 'sósia' inanimada de um metro e 60 a posar em grande estilo viralizaram: a verdadeira Pugh viu e partilhou nas suas stories do Instagram, descrevendo o estratagema como "genial" e elogiando o 'bom trabalho de Garfield.

"Todo o Tempo que Temos" já está em exibição nos cinemas portugueses.

