Se Anne Hathaway pudesse voltar atrás, preferia que o seu nome artístico fosse Annie Hathaway.

A revelação surgiu após uma dúvida de Jimmy Fallon sobre como a devia tratar.

"Chama-me Annie. Toda a gente, toda a gente, me chama Annie. Por favor", disse durante a conversa com o apresentador no "The Tonight Show".

A seguir, a atriz decidiu "rebobinar" a história, explicando que deu o seu próprio nome aos 14 anos quando fez um anúncio e teve de se inscrever no sindicato dos atores, mas nunca lhe ocorreu que seria conhecida assim para sempre.

"A única pessoa que alguma vez me chama Anne é a minha mãe e ela apenas o faz quando está mesmo muito zangada comigo. Mesmo zangada. E portanto, sempre que apareço em público e alguém diz o meu nome, penso que vão gritar comigo", contou.

"As pessoas são tão amáveis, não querem ser presunçosas, por isso acho que inventam soluções alternativas nas rodagens porque, na verdade, ninguém se sente confortável em me chamar de Anne. Não encaixa. Sou uma Annie. Portanto, chamam-me ‘Miss H’, ‘Hath’, portanto está à vontade para me chamares de qualquer coisa, menos Anne".