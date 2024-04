Anne Hathaway está contente pelos testes de 'química' tenham evoluído bastante desde os tempos em que estava a começar a carreira e teve de beijar 10 homens numa audição para que a produção conseguisse encontrar quem devia ser o seu parceiro.

"Na década de 2000 – e isso aconteceu comigo – era considerado normal pedir a um ator para beijar outros atores para testar a química, o que na verdade é a pior forma de fazer isso”, contou numa entrevista à revista V.

Sem revelar qual era o filme, acrescentou: “Disseram-me: ‘Temos 10 tipos a tu estás escolhida. Não estás entusiasmada por beijá-los a todos?'. E eu pensei: ‘Há algo de errado comigo?’. Porque não estava entusiasmada. Achei que parecia nojento".

"Era muito jovem e tinha muita noção de como era fácil perder tudo ao ser rotulada de ‘difícil’, portanto fingi que estava entusiasmada e segui em frente. Não foi um jogo de poder, ninguém estava a tentar ser horrível ou magoar-me. Era uma época muito diferente e agora sabemos que não está certo", notou.

Enquanto produtora, Hathaway tinha poder de decisão e notou a diferença no processo para encontrar o seu parceiro na comédia romântica "The Idea of You", onde interpreta uma mãe solteira de 40 anos que se apaixona pelo vocalista de 24 anos da mais famosa banda do mundo.

"Pedimos a cada um dos atores para escolher uma música que achassem que a sua personagem adoraria, que usariam para que a minha personagem dançasse, e depois fazíamos uma pequena improvisação”, descreveu.

A atriz contou que Nicholas Galitzine pareceu "ridiculamente perfeito" assim que entrou na sala e o processo "foi fácil" assim que ouviu a sua escolha: uma canção da banda rock Alabama Shakes.

"The Idea of You" será lançado pela Amazon Prime Video a 2 de maio.

VEJA O TRAILER ORIGINAL.