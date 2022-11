A falta de filmes dos grandes estúdios de Hollywood é a verdadeira ameaça aos cinemas que estão a recuperar do prejuízo financeiro provocado pela pandemia entre 2020 e 2021.

Esta foi a grande mensagem aos investidores do diretor executivo da AMC Theatres, a maior cadeia de salas cinema dos EUA e do mundo, que tem a UCI Cinemas entre as suas subsidiárias na Europa.

Mostrando-se otimista em relação ao futuro da sua empresa durante a apresentação dos resultados financeiros do terceiro trimestre, com um prejuízo de 226 milhões de dólares mas a antecipar uma recuperação no inverno, Adam Aron desvalorizou juntos os investidores os "juízos feitos" na comunicação social para justificar a crise de espectadores nos cinemas em 2022.

Na sua opinião, as razões para o afastamento das pessoas não são a pandemia, a crescente popularidade do streaming ou a redução da janela de exclusividade dos filmes nos cinemas antes de passarem para outros formatos (de cerca de 90 dias para 45): o que tem passado despercebido é a menor quantidade de grandes lançamentos dos estúdios de Hollywood.

Defendendo que os 45 dias beneficiam tanto os cinemas como as plataformas de streaming (os primeiros continuam com tempo suficiente para vender bilhetes, os segundos veem os filmes ficarem disponíveis mais depressa e com o atenção mediática da estreia nas salas), Adam Aron acrescentou que "nesta fase, apenas existe um tópico que todos devíamos ter presentes: os operadores das salas de cinema precisam de mais filmes".

Apesar de "Top Gun: Maverick" ter superado todas as previsões, enchendo as salas durante semanas, houve períodos de tempo prolongados em janeiro, fevereiro, agosto e setembro, sem qualquer tipo de "blockbuster" para atrair os espectadores.

"De poucos em poucos meses, tenho a oportunidade de me encontrar em pessoa com os responsáveis dos grandes estúdios de Hollywood. Repetidas vezes, o que oiço deles é que estão a fazer tudo ao seu alcance para acelerar o ritmo do número de filmes que lançarão daqui para frente", informou.

Para 2023, estão anunciadas as estreias, entre outros, de três filmes dos super-heróis da Marvel e quatro da DC, o quinto "Indiana Jones" e o décimo "Velocidade Furiosa", o sétimo "Missão: Impossível", o quarto "John Wick" e novos títulos de "Transformers" e "Os Jogos da Fome".