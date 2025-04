A Netflix anunciou esta sexta-feira que entrou com um recurso no Conselho de Estado francês para contestar a 'janela', um termo da indústria que se refere à cronologia que rege as datas em que os filmes podem ficar disponíveis, online e em particular na televisão, após o seu lançamento nos cinemas do país.

A gigantesca plataforma de streaming norte-americana contesta a estrutura atual, que exige um prazo de 15 meses para poder exibir um filme lançado nos cinemas, informou o grupo à agência France-Presse (AFP), confirmando uma reportagem do Le Figaro.

A Netflix gostaria de reduzir esse prazo para 12 meses sem aumentar o seu financiamento para o cinema francês, que atualmente chega a 50 milhões de euros por ano, ou 4% da sua receita no país.

O recurso da Netflix diz respeito a um novo acordo sobre o cronologia, concluído no início deste ano e formalizado num decreto de 13 de fevereiro, após tensas negociações entre profissionais do cinema e os serviços de audiovisual (plataformas, canais de televisão, etc.).

Este acordo, assinado pela France Télévisions, Canal+, TF1 e Disney, aplica-se à Netflix, mesmo que ela não seja signatária.

No sistema atual, o período de espera imposto aos serviços de audiovisual depende principalmente do valor que investem na produção cinematográfica francesa.

Como principal contribuidor do cinema francês, o grupo Canal+ agora pode transmitir filmes seis meses após o seu lançamento nas salas, uma posição confirmada no início de março ao anunciar um investimento de pelo menos 480 milhões de euros no cinema francês até 2027.

No final de janeiro, a Disney teve um feito ao obter a redução do prazo que lhe fora imposto na sua plataforma Disney+ de 17 para nove meses, após negociações com profissionais da indústria cinematográfica.

Em contrapartida, o grupo norte-americano concordou em aumentar, em três anos, de 20% para 25% o volume do negócios líquido anual gerado na França para financiar criação audiovisual no país, do qual mais da metade (14%) será destinado, em última instância, ao cinema.

Embora o lançamento em simultâneo de filmes nos cinemas e plataformas de streaming seja cada vez mais habitual nos EUA (ou após 45 dias), as regras são muito mais restritivas na Europa, nomeadamente na França: antes de 2022, as plataformas só tinham acesso aos filmes 36 meses após a sua data de estreia nas salas, um sistema de proteção da indústria do cinema que era visto cada vez mais como arcaico.