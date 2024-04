Inspirado em eventos reais, “A Grande Entrevista” reconstitui os bastidores da infame participação do príncipe Andrew no jornal "Newsnight" da BBC e da entrevista que chocou o mundo. O filme estreou-se esta sexta-feira, dia 5 de abril, na Netflix e conta com Gillian Anderson e Rufus Sewell nos papéis principais.

"Das tensas negociações da produtora Sam McAlister com o Palácio de Buckingham às perguntas cirúrgicas feitas pela jornalista Emily Maitlis, o filme retrata o trabalho de mulheres obstinadas", resume o serviço de streaming.

No filme, Gillian Anderson veste a pele da jornalista e Rufus Sewell interpreta o papel de príncipe Andrew.

Na sinopse da longa-metragem, a Netflix sublinha que "A Grande Entrevista" dá-nos "uma perspetiva intimista desta história do ponto de vista das mulheres que tudo fizeram para a partilhar com o público". "É preciso ter coragem para levar a cabo uma entrevista deste calibre", remata a plataforma.

Veja o trailer: