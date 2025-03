Nikki Glaser está contratada outra vez para ser a anfitriã da cerimónia dos Globos de Ouro de 2026, que será em janeiro em data ainda por anunciar.

O regresso era esperado após a elogiada prestação da estreia com a cerimónia de 5 de janeiro e o comunicado oficial da renovação do acordo praticamente só esperou pelo fim da temporada de prémios com os Óscares a 2 de março.

“Apresentar os Globos de Ouro este ano foi, sem dúvida, a coisa mais divertida que já tive na minha carreira. Mal posso esperar para fazer isto de novo, e desta vez à frente da equipa do 'The White Lotus', que finalmente reconhecerá o meu talento e vai escolher-me para ser uma instrutora de Pilates escandinava com um passado obscuro na quarta temporada.”, disse a atriz e a comediante no comunicado oficial divulgado na quinta-feira.

“Nikki Glaser trouxe uma lufada de ar fresco e uma sagacidade destemida este ano ao palco dos Globos de Ouro. O seu humor afiado e presença ousada deram o tom para uma noite inesquecível, fazendo com que a cerimónia parecesse vibrante e, acima de tudo, divertida.”, elogiou por sua vez Helen Hoehne, presidente dos Globo de Ouro.

A revelação a nível norte-americano da comediante e atriz de 40 anos foi com o seu especial "Good Clean Filth" para a HBO em 2022, antes de ser nomeada para os Emmys este ano por "Nikki Glaser: Someday You'll Die" (2024).

No entanto, o contacto mais mediático (e controverso) com o seu estilo provocador para o público internacional terá sido a elogiada e viral prestação no "The Roast Of Tom Brady", transmitido pela Netflix em maio de 2024.

Foi dando as boas-vindas à "grande noite do Ozempic” que Nikki Glaser se estreou como a primeira anfitriã a solo da cerimónia dos Globos de Ouro.

“Estou absolutamente entusiasmada por ser a vossa anfitriã esta noite. Tenho de dizer que finalmente consegui. Uma sala cheia de produtores no Beverly Hilton e desta vez estou completamente vestida. Valeu a pena.", brincou.

Em várias entrevistas antes da cerimónia, Nikki Glaser disse que sabia que tinha conseguido o trabalho pelo especial de Tom Brady, mas que os Globos implicavam um 'equilíbrio delicado' com outro tom: fazer humor, mas sem arrasar a elite de Hollywood, que, ao contrário do desportista, não foi paga para se sujeitar a um 'roast'. E também assumiu que queria voltar a ser convidada.

De facto, a anfitriã descansou a sua audiência de elite logo no início: "Não estou aqui para ser maldosa com vocês. Como é que poderia, vocês são todos tão famosos, tão talentosos, tão poderosos. Conseguem realmente fazer tudo, exceto dizer ao país em quem votar. Mas tudo bem, vão conseguir da próxima vez. Se houver. Estou com medo."

"'Wicked', 'Queer', 'Nightbitch' - estas não são apenas palavras que o Ben Affleck grita depois de ter um orgasmo. São alguns dos filmes incríveis nomeados esta noite”, notou.

Sobre as séries, destacou: “'The Bear', 'The Penguin', 'Baby Reindeer'. Estas não são apenas coisas encontradas no congelador do Robert F. Kennedy Jr.. São séries nomeadas esta noite".

Vários atores foram diretamente mencionados no monólogo, como Zendaya: “Foste incrível no 'Dune'. Acordei com todas as tuas cenas. E o 'Challengers'? Miúda, aquilo foi tão bom, o filme tinha mais potência sexual do que o cartão de crédito do Diddy".

Perante a reação da audiência à piada sobre o rapper que está em prisão preventiva a aguardar julgamento por vários crimes sexuais, acrescentou: "Eu sei, também estou chateada. A pós-festa não vai ser tão boa este ano, mas temos que seguir em frente".

A comediante também elogiou a camaleónica Tilda Swindon por ter sido "nomeada este ano pelo seu papel como Timothée Chalamet”, antes de se virar para o protagonista de "A Complete Unkown", a exibir um bigode nos últimos meses por causa de um filme, e dizer "Também foste muito bom este ano como o Timothée Chalamet... posso apenas dizer que tens pestanas muito bonitas no lábio superior?. É um visual tão bom”.

E continuou com os 'elogios': "Foste tão bom no 'A Complete Unknown' como Bob Dylan. Li que a tua voz era tão precisa que até Bob Dylan admitiu que era absolutamente horrível".

Glen Powell também não escapou: “Que ano que tiveste! Glen, estiveste em tudo: 'Tornados', 'Assassino Profissional', na minha cabeça quando estou a fazer sexo com o meu namorado. Muito obrigado.”

A anfitriã também agradeceu ao marido da nomeada Nicole Kidman, o músico Keith Urban, por estar sempre a “dedilhar” a guitarra pela casa para que a atriz queira sair de casa e fazer "18 filmes por ano".

Atenção especial houve para um dos grandes sucessos do ano: “Não podemos falar de filmes esta noite sem falarmos de 'Wicked'. Não sabia muito sobre o 'Wicked' ao começar este ano porque tinha amigos no secundário. Toda a agente adorou o 'Wicked'. Eu adorei o 'Wicked'. O meu namorado adorou o 'Wicked'. O namorado do meu namorado realmente adorou o 'Wicked'. É tão divertido ver um musical nos cinemas. Algumas pessoas queixaram-se que o filme foi estragado por pessoas a cantar. E depois no 'Joker 2', algumas pessoas queixaram-se que o filme foi estragado pelas imagens no ecrã e pelos sons que as acompanhavam. Lamento muito, 'Joker 2'. Onde está a mesa deles? Ah, não estão aqui."

Na parte final, Nikki Glaser referiu-se aos escândalos sexuais em Hollywood de forma invulgar: "Acho que esta vai ser uma noite muito memorável. E talvez não da forma que vocês pensam. Prevejo que, dentro de cinco anos, quando estiverem a ver excertos da cerimónia no YouTube, vão ver alguém nos planos do público, e dizer 'Meu Deus, aquilo foi antes de apanharem aquele tipo'. Podemos estar a fazer história esta noite e nem sabemos com quem. Ele sabe. Ou ela. Pode ser uma mulher. Penso que 100% das vezes é um homem, mas pode ser uma mulher. Não vai ser, nunca é. Como [a categoria] Melhor Realização".

E rematou: "Antes de começarmos a entregar prémios, por favor quero recordar-vos que se perderem, o objetivo de fazer arte não é ganhar um prémio. O objetivo é começar uma marca de tequila tão popular que nunca mais vão ter que fazer arte outra vez."

