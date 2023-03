Mais de três anos depois das primeiras notícias, o próximo filme de Martin Scorsese que junta Leonardo DiCaprio e Robert De Niro tem finalmente uma data de estreia.

Uma produção da Apple Original Films, "Killers of the Flower Moon" será lançamento em alguns cinemas nos EUA a 6 de outubro, antes de um grande lançamento para o grande ecrã no dia 20.

A parceria da Apple com a Paramount Pictures para a distribuição nas salas é mundial, mas não existem informações sobre o lançamento internacional, nomeadamente nos cinemas portugueses. Também não é conhecida uma data de lançamento específica na Apple TV+.

A notícia deste grande lançamento surge alguns dias depois de outra sobre a intenção da Apple de investir mil milhões de dólares na produção de filmes para as salas, antes de chegarem à sua plataforma. Recorde-se que a Apple já ganhou o Óscar de Melhor Filme com "CODA - No Ritmo do Coração".

A grande produção "Killers of the Flower Moon" deverá ser um dos títulos mais importantes na próxima temporada de prémios e a expectativa é que o primeiro visionamento público seja no Festival de Cannes em maio: Thierry Frémaux, o delegado geral, confirmou à Variety que estão a decorrer conversações.

Cruzamento entre "thriller" e western (o primeiro na carreira com quase 50 anos do cineasta), "Killers of the Flower Moon" baseia-se na história verídica do que aconteceu à nação índia Osage no Estado do Oklahoma, que viu vários dos seus membros assassinados um a um no início dos anos 1920 após a descoberta de petróleo no seu território, no que se tornou um dos primeiros casos investigados pelo recentemente criado FBI e que ficou popularmente conhecido por "Reino do Terror".

O que se descobriu foi uma assustadora conspiração e um dos crimes mais monstruosos da história do país: oficialmente, foram 20 vítimas, mas suspeita-se que o número tenha chegado às centenas.

Jesse Plemons será um investigador do FBI, enquanto Leonardo DiCaprio interpretará o sobrinho de um poderoso rancheiro (Robert De Niro), que casou com uma mulher da nação Índia Osage (papel de Lily Gladstone). Destaca-se ainda no elenco Brendan Fraser, o mais recente vencedor do Óscar de Melhor Ator.

Este será o sexto filme de DiCaprio às ordens de Scorsese e o nono de De Niro, mas o primeiro a juntar o trio.