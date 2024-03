Sadie Stanley vai ter o principal papel feminino no novo filme "Karate Kid", confirmou o The Hollywood Reporter.

A atriz de 22 anos, descrita como um talento em "rápida ascensão" desde que se estreou com o telefilme "Kim Possible" em 2019, também fez parte das séries "Os Goldberg" e "Cruel Summer"

Fechando o elenco principal, o seu papel será o do 'interesse romântico' do novo "Karate Kid", que será Ben Wang, um ator americano de origem chinesa conhecido pela série do Disney+ "American Born Chinese", escolhido após um "casting" internacional.

Ben Wang em "American Born Chinese"

Confirmação recente na produção da Sony é Joshua Jackson, no seu primeiro filme em quase uma década: o antigo ídolo adolescente dos anos 1990 da série "Dawson's Creek", visto mais recentemente na versão televisiva de "Atração Fatal", será o pai da personagem de Sadie Stanley.

Joshua Jackson

Destaque incontornável é a presença icónica de Ralph Macchio e Jackie Chan: separados por décadas no cinema, o próximo filme juntará Daniel LaRusso, o protagonista da trilogia original de 1984 a 1989 (lançados em Portugal como "Momento da Verdade") e da série "Cobra Kai" da Netflix, com o Mr. Han, o mestre de Kung Fu que treinava o jovem Dre Parker (Jaden Smith) na versão de 2010.

Ralph Macchio e Jackie Chan

Os detalhes sobre o novo projeto estão a ser mantidos em segredo com exceção de que a história se vai transferir para a Costa Leste dos EUA (os fãs recordarão que o primeiro filme fazia o movimento inverso, com Daniel a partir de Newark, em Nova Jérsia, para Reseda, na Califórnia).

Realizado por Jonathan Entwistle, cujas referência principais são as séries"The End of the F***ing World" (2017) e "I Am Not Okay with This"(2020), a estreia nos cinemas está anunciada já para 12 de dezembro.