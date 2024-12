Foi divulgado esta terça-feira o trailer de "Karate Kid: Os Campeões", a nova aventura da famosa saga para os cinemas.

Destaque incontornável é a presença icónica de Ralph Macchio e Jackie Chan: separados por décadas no cinema, o novo filme junta Daniel LaRusso, o protagonista da trilogia original de 1984 a 1989 (lançada em Portugal como "Momento da Verdade") e da série "Cobra Kai" da Netflix, com o Mr. Han, o mestre de Kung Fu que treinava o jovem Dre Parker (Jaden Smith) na versão de 2010.

"Após uma tragédia familiar, o prodígio do Kung Fu Li Fong (Ben Wang) é forçado a abandonar a sua casa em Pequim e muda-se para Nova Iorque com a sua mãe. Li luta para deixar o seu passado para trás enquanto tenta adaptar-se aos novos colegas de turma e, embora não queira lutar, os problemas parecem encontrá-lo em todo o lado. Quando um novo amigo precisa da sua ajuda, Li entra numa competição de karaté, mas as suas habilidades por si só não são suficientes. O professor de Kung Fu de Li, Mr. Han (Chan), convoca o Karate Kid original Daniel LaRusso (Macchio) para ajudar, e Li aprende uma nova forma de lutar,unindo os seus dois estilos num só para o derradeiro confronto de artes marciais", resume a apresentação oficial.

Escolhido após um gigantesco "casting" internacional, Ben Wang é um ator norte-americano de origem chinesa conhecido pela série do Disney+ "American Born Chinese". No elenco destacam-se ainda os nomes de Joshua Jackson, Sadie Stanley e Ming-Na Wen.

Realizado por Jonathan Entwistle, cujas referência principais são as séries "The End of the F***ing World" (2017) e "I Am Not Okay with This" (2020), a estreia nos cinemas está anunciada para 29 de maio de 2025.

VEJA O TRAILER LEGENDADO.