"La Dama del Silencio: O Caso Mata Velhinhas" é uma das apostas do mês a Netflix. O documentários estreia-se no dia 27 de julho e é inspirado em factos reais.

"O ano de 2000 marca o início de uma nova década na Cidade do México. Um número de homicídios deixa a polícia da capital alerta: idosas estranguladas nas suas casas. O perfil das vítimas causa uma revolta social nunca vista e uma grande cobertura mediática", lembra o serviço de streaming.

Na sinopse do documentário, a Neftlix conta que "o gabinete do procurador-geral dedica todos os recursos à captura do primeiro assassino em série do México". "As testemunhas descrevem o suspeito como uma pessoa alta, robusta e forte que se faz passar por enfermeira para ganhar a confiança das vítimas", pode ler-se no comunicado.

"Em janeiro de 2006, depois de mais de quarenta homicídios, várias detenções falhadas e muitas contradições, uma mulher é detida. O seu nome é Juana Barraza. Conhecida no mundo da luta livre como 'La Dama del Silencio' e batizada pelos meios de comunicação como 'Mata Velhinhas'", explica a Netflix.