Após seis filmes "Rocky" e três "Creed" (o terceiro ainda por estrear), "Drago" será a extensão que se segue da popular saga de boxe no cinema.

A publicação online The Wrap confirmou que o "spin-off" tem ordem para avançar dentro do estúdio MGM e ainda está numa fase muito inicial de desenvolvimento.

Embora os detalhes sejam escassos, a história irá centrar-se em Ivan Drago (Dolph Lundgren), o robótico pugilista "soviético" em "Rocky IV" (1985) e no seu filho Viktor (Florian Munteanu), que foi o antagonista nos ringues de "Creed II" (2018).

Numa entrevista no ano passado à revista The Hollywood Reporter, Dolph Lundgren tinha revelado que estava a pensar em fazer um filme. Florian Munteanu também continua ligado à saga "Creed" e irá entrar no terceiro filme, que marca a estreia como realizador do protagonista Michael B. Jordan.

O argumento de "Drago" foi confiado a Robert Lawton, que escreveu "Becoming Rocky", sobre a produção do primeiro filme de 1976, um dos 50 distinguidos com o "Nicholl Fellowship", um programa de bolsas patrocinado pela Academia dos Óscares para encontrar novos talentos.

Os executivos da MGM contrataram-no após terem ficado bem impressionados com esse trabalho e ainda a sua proposta de abordagem de "Drago".