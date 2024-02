Morreu Carl Weathers, imortalizado no cinema como Apollo Creed em quatro filmes da saga "Rocky". Tinha 76 anos.

“Estamos profundamente tristes por anunciar o falecimento de Carl Weathers. Morreu pacificamente enquanto dormia na quinta-feira, 1 de fevereiro de 2024. O Carl foi um ser humano excecional que viveu uma vida extraordinária. Através das suas contribuições para o cinema, a televisão, as artes e o desporto, deixou uma marca indelével e é reconhecido mundialmente e através de gerações. Ele era um querido irmão, pai, avô, parceiro e amigo”, disse a família em comunicado esta sexta-feira.

Carl Weathers começou se destacar como um grande profissional de Futebol Americano nos anos 1960 antes de se retirar em 1974 e começar com pequenas participações no cinema e televisão antes de se tornar o temível Apollo Creed em "Rocky" (1976), vencedor do Óscar de Melhor Filme.

Reforçado pelas três sequelas até 1985, foi o papel que marcou a sua carreira e marcou gerações de espectadores, ao ponto de se ter tornado a personagem Combat Carl no especial "Toy Story of Terror!" (2013) e em "Toy Story 4" (2019).

O impressionante físico destacou-se ainda em "O Predador" (1987) frente a Arnold Schwarzenegger , "Action Jackson - Homem de Acção" (1988) e outros filmes de ação.

No pequeno ecrã, "Happy Gilmore" e, mais recentemente, em "The Mandalorian" como Greef Karga, são momentos incontornáveis, tenho mesmo realizado dois episódios da série "Star Wars" do Disney+.