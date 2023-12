Carminho surpreendeu os convidados na festa de lançamento de "Pobres Criaturas", que decorreu na noite de quarta-feira, dia 6 de dezembro, no Director’s Guild of America, em Nova Iorque. O novo filme do realizador Yorgos Lanthimos é protagonizado por Emma Stone, Mark Ruffalo e Willem Dafoe e conta com a participação especial da fadista, que interpreta ao vivo uma nova versão do tema "O Quarto".

No evento, a cantora e compositora portuguesa cantou e tocou guitarra portuguesa para os convidados, entre eles Emma Stone, Mark Ruffalo e Taylor Swift. Nas redes sociais, Carminho partilhou várias fotos e vídeos da noite.

"Pode tirar-nos uma foto de nós juntas?", pede a cantora norte-americana durante a conversa com a fadista. O momento soma milhares de partilhas nas redes sociais e conquistou os 'swifties' portugueses.

"Quando recebi o convite para cantar em ‘Poor Things’ jamais imaginei a incrível experiência que iria viver e a maravilhosa reação a este filme impressionante. Ontem assisti pela primeira vez ao filme e à cena em que canto e toco guitarra portuguesa", escreveu a cantora portuguesa na sua conta no Instagram.

"Que orgulho levar o fado e a língua portuguesa a um lugar tão especial, partilhando estes momentos com um realizador único e uma equipa fabulosa. Fiquei sem palavras. E a cereja no bolo foi Emma Stone e eu, cúmplices de uma surpresa para todo o cast, equipa e convidados na festa que se seguiu", contou Carminho.

De acordo com a agência de música e comunicação Arruada, Carminho aparece no novo filme do cineasta grego “num momento muito especial de contracena com [a atriz norte-americana] Emma Stone”.

“Esta participação nasce de um convite que Yorgos Lanthimos me faz para uma pequena aparição a cantar o fado. Escolhemos juntos o tema, que tem uma letra da minha autoria para uma composição tradicional. Ele acabou por me desafiar a ser eu a tocar a guitarra portuguesa. Algo que me surpreendeu, mas, depois de muito trabalho, deixou-me imensamente feliz. A gravação foi feita ao vivo no ‘set’ e foi muito emocionante. Na cena, canto e toco numa intensa troca de olhar com Emma Stone”, contou a artista, citada no comunicado.

“Pobres Criaturas”, que conta no elenco com atores como Mark Ruffalo, Willem Dafoe e Jerrod Carmichael, além de Emma Stone, é baseado no livro com o mesmo nome, de Alasdair Gray, editado em 1992.

O novo filme do realizador de obras como “A Lagosta” e “A Favorita” ainda não tem data de estreia em Portugal, mas chega às salas de cinema dos Estados Unidos da América em dezembro e do Reino Unido em janeiro de 2024.

“O Quarto” é um dos temas de Carminho que integram o seu mais recente álbum, “Portuguesa”, editado em Portugal em março e que foi gravado ao longo dos últimos dois anos, mas em particular na primavera de 2022, e conta com vários autores convidados, como Rita Vian, Luísa Sobral, Joana Espadinha e Marcelo Camelo.

“Portuguesa” foi editado em agosto nos Estados Unidos, pela Nonesuch, e a fadista inicia no dia 06 de outubro, em Boston, uma digressão por palcos norte-americanos e canadianos.