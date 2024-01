Carminho surpreendeu os convidados na festa de lançamento de "Pobres Criaturas", que decorreu no início de dezembro, no Director’s Guild of America, em Nova Iorque. No evento, a cantora e compositora portuguesa cantou e tocou guitarra portuguesa para os convidados, entre eles Emma Stone, Mark Ruffalo e Taylor Swift.

Nas redes sociais, Carminho partilhou vídeos e fotografias do encontro com a cantora norte-americana. Em entrevista à Blitz, a fadista revelou detalhes da conversa que teve com a artista.

"Disse-lhe que só arranho a guitarra portuguesa e ela foi simpática ao dizer: ‘Não! O que estás a dizer? Foi incrível, foi bonito!’", revelou a cantora portuguesa ao podcast "Posto Emissor".

"E estivemos ali um bocado à conversa sobre várias coisas. Sobre o mundo da música e o facto de ela ser uma grande inspiração neste caminho de os artistas serem mais independentes", acrescentou Carminho, elogiando o trabalho de Taylor Swift, nomeadamente as regravações dos seus álbuns.