Está a caminho do cinema uma nova e ambiciosa superprodução francesa de “O Fantasma da Ópera” e a inspiração será a saga "Twilight".

Com orçamento de 20 milhões de euros, a rodagem começa no verão pelos palcos, bastidores, telhados e subterrâneos do Palais Garnier, a famosa Ópera de Paris.

Segundo a Deadline, a produção para os cinemas em 2026 será uma versão contemporânea a partir do famoso romance original de Gaston Leroux (1868-1927) publicado em 1909, mantendo o fio da narrativa: o génio musical com o rosto desfigurado que ninguém conhece nem vê que vive nas sombras e deambula pelos espaços da Ópera de Paris que fica obcecado pela jovem soprano Christine Daaé.

Na nova versão realizada por Alexandre Castagnetti ("Os Feitiços de Arkandias", "Tamara - Aposta de Amigas") a partir de um argumento escrito com Camille Fontaine ("Coco avant Chanel"), a personagem vai chamar-se Anastasia e ser uma bailarina de 18 anos acabada de chegar a Paris cheia de esperança e sonhos.

“É uma releitura moderna do romance clássico de Gaston Leroux, que inspirou filmes, séries, histórias em banda desenhada e musicais, mas surpreendentemente nunca foi adaptado como uma longa-metragem em francês”, disse à revista especializada Ramy Nahas, da produtora e distribuidora SND.

No papel de um ambicioso diretor artístico James Figueras que prepara uma nova versão da mítica ópera "Orfeu", o veterano Romain Duris (“A Residência Espanhola", "De Tanto Bater o meu Coração Parou", "Os Três Mosqueteiros", "Reino Animal") destaca-se no elenco ao lado dos jovens Deva Cassel como Anastasia (o apelido não engana, a modelo e atriz da série da Netflix "O Leopardo" é a filha de Monica Bellucci e Vincent Cassel) e Julien De Saint Jean ("O Conde de Monte Cristo") como o Fantasma.

“A adaptação irá misturar os géneros de suspense, fantasia e filme de época para criar um ambicioso filme romântico tendo como pano de fundo Paris", destacou Ramy Nahas.

No tom e mistura de géneros, acrescentou que a inspiração assumida será a da saga "Twilight", que a SND lançou com sucesso na França.