Um dia após as nomeações para os Óscares, chegaram as escolhas do equivalente francês, os prémios César.

Os 4.705 votantes da Academia de Cinema Francesa reservaram uma surpresa, com "Reino Animal", de Thomas Cailley, a liderar a lista com 12 nomeações, mais uma do que "Anatomia de uma Queda", a Palma de Ouro de Justine Triet que ontem se ficou a saber estar na corrida a cinco Óscares de Hollywood.

Aclamado pelo público e pela crítica, é a primeira vez que um filme do género fantástico é homenageado desta forma pelos "Óscares franceses": Romain Duris e Paul Kircher interpretam pai e filho que vivem num futuro próximo onde os humanos começaram a transformar-se em criaturas animais.

"Anatomia de uma Queda"

Além desta dupla de títulos, a corrida para Melhor Filme juntou "Je verrai toujours vos visages", de Jeanne Herry, (com nove nomeações ao todo), "O Processo Goldman", de Cédric Kahn (oito nomeações), e “Vira-latas”, de Jean-Baptiste Durand (sete nomeações).

Já as duas partes da super produção "Os Três Mosqueteiros" estão nomeadas em seis categorias técnicas.

O troféu de Melhor Ator será disputado entre Romain Duris e Benjamin Lavernhe ("Abbé Pierre: Uma Vida de Causas"), Melvil Poupaud ("Só Nós Dois"), Raphaël Quenard ("Yannick") e Arieh Worthalter ("O Processo Goldman").

A categoria de Melhor Atriz junta Marion Cotillard ("Little Girl Blue"), Léa Drucker ("No Verão Passado"), Hafsia Herzi ("Le Ravissement", Sandra Hüller ("Anatomia de uma Queda") e a vencedora do ano passado Virginie Efira ("Só Nós Dois").

Após a polémica do ano passado pela sua ausência na categoria, as cineastas surgem em força nas nomeações para Melhor Realização, com Justine Triet ("Anatomia de uma Queda"), Jeanne Herry ("Je verrai toujours vos visages") e Catherine Breillat ("No Verão Passado") a surgirem com Cédric Kahn ("O Processo Goldman") e Thomas Cailley ("Reino Animal").

Presidida por Valérie Lemercier, a cerimónia dos César 2024 terá lugar no Olympia a 23 de fevereiro, onde serão homenageados com prémios de carreira a atriz e realizadora Agnès Jaoui e o cineasta britânico Christopher Nolan, o favorito aos próximos Óscares com "Oppenheimer", que também está nomeado nos César para Melhor Filme Estrangeiro com "Dias Perfeitos", de Wim Wendersm, "Folhas Caídas", de Aki Kaurismäki, "Rapito", de Marco Bellochio, e "Simple comme Sylvain", de Monia Chokri.