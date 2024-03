Pelo segundo fim de semana consecutivo, "O Panda do Kung Fu Panda" conseguiu ficar na liderança das bilheteiras do América do Norte, superando por pouco "Dune: Parte Dois", de acordo com o observador da indústria Exhibitor Relations.

A comédia de animação de artes marciais da DreamWork arrecadou cerca de 30 milhões de dólares no período de sexta a domingo, enquanto a sequela de "Dune", sobre guerra e sobrevivência num planeta coberto de areia habitado por vermes gigantes, arrecadou uns respeitáveis 29,1 milhões.

“Panda” já arrecadou 107,7 milhões nos cinemas dos EUA e Canadá, além de 176,5 milhões adicionais a nível internacional, enquanto “Dune”, lançado uma semana antes, regista valores domésticos de 205,3 milhões e 289,4 nos mercados internacionais.

Depois destes dois filmes, já os mais rentáveis deste ano na América do Norte, há uma queda acentuada no top, com "Arthur – Amigo para Sempre", arrecadando apenas 7,5 milhões.

“Arthur”, a história de um aventureiro que faz amizade com um cão de rua ferido, pode ter um problema de identidade, disse o analista David A. Gross, da Franchise Entertainment Research.

"Não é um filme familiar ou uma comédia, mas não é uma aventura difícil para os cinéfilos que gostam de entretenimento mais ousado. Tudo isso complica a venda de bilhetes", explicou.

Mark Wahlberg interpreta Arthur, enquanto o seu parceiro é Ukai, uma mistura de pastor australiano/collie/Bouvier, de acordo com o dogtime.com.

Em quarto lugar, uma posição abaixo em relação ao fim de semana passado, ficou o filme de terror "Amigo Imaginário", com 5,6 milhões de dólares. A história é protagonizada por DeWanda Wise como uma mulher que redescobre o seu ursinho de peluche da infância – e acaba a desejar não o ter feito.

Também caindo uma posição, segue-se "Cabrini", com 2,7 milhões, onde Cristiana Dell'Anna interpreta Francesca Cabrini, uma freira italiana na Nova Iorque do século XIX que entra em conflito com políticos e autoridades religiosas enquanto tenta cuidar de imigrantes empobrecidos.