"Godzilla x Kong" estendeu o seu reinado monstruoso nas bilheteiras norte-americanas pelo segundo fim de semana, de acordo com estimativas de domingo do observador da indústria Exhibitor Relations.

O filme, que mostra o enorme gorila e o gigante reptiliano a deixarem as suas diferenças de lado e unirem-se para salvar as suas espécies - e a nossa - arrecadou 31,7 milhões de dólares este fim de semana nos EUA e Canadá (cerca de 29,28 milhões de euros à cotação do dia), de acordo com os números.

Trata-se de uma queda de 60% em relação à estreia, o que é considerado razoável tendo em conta que esse valor foi de 80 milhões.

A nível internacional as receitas já vão nos 226 milhões, incluindo 92 da China, para um total de 361,1 milhões, numa grande vitória para a saga 'MonsterVerse' dos estúdios Warner Bros. e Legendary nesta era em que tantas mostram dificuldades em resistir nas bilheteiras.

Com cerca de 10,1 milhões de dólares para um segundo lugar, um pouco abaixo das expectativas entre os 12 e 14 milhões, ficou a estreia do filme de ação "Homem Macaco", dirigido e protagonizado pelo ator britânico Dev Patel.

O 'thriller', ambientado na Índia, é “ultraviolento, movido por diferenças de classe, corrupção e vingança pessoal”, disse o analista David A. Gross.

“As histórias estrangeiras nem sempre funcionam na América do Norte; neste caso, está a funcionar", destacou, acrescentando que “será muito lucrativo” (o orçamento foi de 10 milhões, sem incluir o marketing).

Em terceiro lugar ficou "Caça-Fantasmas: O Império do Gelo", que arrecadou 9 milhões.

Co-escrito por Jason Reitman, cujo pai Ivan Reitman dirigiu o primeiro “Caça-Fantasmas” em 1984, o filme reúne um novo grupo com o elenco original enquanto enfrentam uma divindade assustadora que tenta lançar uma nova Era Glacial.

Após três fins de semana nos cinemas, com 88,8 milhões na América do Norte e 138 a nível mundial, esta é uma saga que não está a resistir nas bilheteiras: com um orçamento de 100 milhões, sem incluir as pesadas despesas de marketing, e as salas a ficarem com cerca de metade das receitas, "O Império do Gelo" pode não ter o poder de resistência para justificar que outro regresso aos cinemas.

Em quarto lugar ficou “O Génio do Mal: O Início”, uma intriga entre a Igreja Católica e as forças do mal, com 8,4 milhões, também abaixo das previsões entre os 12 e 14 milhões, a que se juntam 9,1 milhões do mercado internacional.

O filme de terror foi feito originalmente para a plataforma Hulu (Disney) antes da Disney apostar no grande ecrã, ficando por um custo razoável nos trinta e poucos milhões.

Relegado para o quinto lugar, a comédia de artes marciais de animação "O Panda do Kung Fu", arrecadou mais 7,9 milhões, para um total doméstico nos 166 e uns sólidos 410 a nível mundial, num balanço de sucesso após custar 85 milhões, sem incluir o marketing.

Destaque ainda para o sexto lugar de "Dune: Parte Dois”, com 7,2 milhões ao sexto fim de semana de lançamento: o épico de ficção científica também dos estúdios Warner Bros. e Legendary arrecadou até agora 264 milhões na América do Norte e 660 milhões em todo o mundo, solidificando a sua posição com o maior sucesso nos cinemas até agora este ano.