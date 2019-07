"O Rei Leão " vai chegar aos cinemas a 18 de julho, por cá nas versões dobrada e legendada.

Sucedendo ao grande sucesso que foi "Aladdin", o filme de Jon Favreau insere-se na estratégia da Disney de recuperar os seus clássicos de animação, mas ocupa um lugar à parte: não é em imagem real, mas animação informática foto-realista do mesmo género de "O Livro da Selva" (mas sem humanos) e completamente inspirado no filme de 1994, que foi um dos maiores sucessos da história do cinema.

A história mantém-se: é uma viagem para a savana africana, onde nasce um futuro rei, Simba, que idolatra o pai, o rei Mufasa, e leva a sério o seu próprio destino real. Só que nem todos celebram a chegada da nova cria, nomeadamente Scar, irmão de Mufasa, e ex-herdeiro do trono, que tem os seus próprios planos. Segue-se uma traição, tragédia e drama, e Simba, com um curioso conjunto de novos amigos, terá que descobrir como crescer e recuperar o que é seu por direito.

Em contagem decrescente, o estúdio divulgou novas imagens que mostram as vozes das estrelas da versão original com as suas personagens.