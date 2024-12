Vencedor dos Óscares, o realizador Barry Jenkins diz que quase recusou a oportunidade de dirigir a nova super produção da Disney para conquistar as bilheteiras que é uma prequela da animação “O Rei Leão”, antes de perceber que continha muitos dos temas que ajudaram a construir a sua reputação em Hollywood.

Apenas quando os seus agentes insistiram para que lesse o argumento é que aceitou “Mufasa: O Rei Leão”, que chega aos ecrãs da América do Norte e Europa na semana de 16 a 20 de dezembro (dia 18 em Portugal).

À primeira vista, parece muito diferente do drama comovente "Moonlight" (2016), que ganhou três Óscares, incluindo o de Melhor Filme, que explora identidade, raça e pobreza, mas diz que não é tão distante quanto parece.

“Só quando li o roteiro é que percebi”, disse à agência France-Presse numa entrevista antes da estreia. “Havia tantos temas, muitas dinâmicas das personagens, grande parte da jornada que parecia diretamente relacionada com todas as coisas que tenho vindo a fazer.”

Barry Jenkins na antestreia em Los Angeles a 9 de dezembro

Misturando técnicas de cinema de imagem real com imagens fotorrealistas geradas por computador, a animação estará disponível em 3D e conta a história de origem de Mufasa, pai de Simba, o pequeno filhote do clássico de 1994.

Quando era um jovem leão, Mufasa vê-se sozinho e separado dos seus pais antes de ser adotado pela família de Taka, o compadecido herdeiro de um bando diferente.

“No primeiro filme, é sobre dinâmica familiar e esse tipo de coisa, como vingança e traição”, explicou Jenkins.

“Este filme também é sobre essas coisas... Mas também é sobre como a qualidade da paternidade, a natureza da paternidade, esta ideia de natureza versus criação, como estas coisas podem ter tanto impacto.", esclareceu.

O realizador usa o exemplo de Taka, que se torna Scar, o infame vilão do primeiro filme de animação.

“Na realidade, os vilões não nascem. São criados a partir das circunstâncias”, observa.

Dinâmica familiar

Kiara e Simba

A paternidade e a complexidade emocional provocada por uma infância conturbada são assuntos intensamente pessoais para o natural de Miami, de 45 anos, que cresceu no mesmo bairro infestado de crimes que é o cenário de "Moonlight".

Nunca soube que os seus pais eram viciados em drogas, o que significa que foi criado em grande parte por uma avó substituta.

“Não percebi quando comecei o filme. Mas em algum momento durante a produção, percebi que havia algumas semelhanças [com minha própria vida]”, explicou.

Ele diz que construiu a sua própria família com diretores de fotografia, editores, produtores e colegas estudantes de cinema que conheceu nos últimos 25 anos.

“Tornaram-se a minha família... Esta é uma família que criei, não uma família com a qual nasci. E esta família mudou a minha vida”, disse.

"O Rei Leão" original é um dos filmes mais conhecidos da história do cinema e também um dos maiores sucessos de bilheteira de todos os tempos, com receitas mundiais de quase mil milhões de dólares, segundo o site IMBD.

A prequela conta com as vozes do ator britânico Aaron Pierre como Mufasa e Kelvin Harrison Jr como Taka.

Beyoncé tem um papel menor dobrando a personagem Nala, enquanto a sua filha Blue Ivy Carter faz a sua estreia no cinema como Kiara, a voz da filha.

VEJA O TRAILER.