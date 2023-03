Mais longo do que "O Cavaleiro das Trevas Renasce" (165 minutos) e do que "Interstellar" (169): o próximo filme de Christopher Nolan tem três horas.

A novidade por Matt Damon na passadeira vermelha do seu novo filme "Air", onde se falou de "Oppenheimer", onde também entra.

"São três horas. É fantástico! [...] Acho que tem quase três horas. Vai tão depressa, é ótimo", disse à revista Variety.

O filme com duração épica é sobre J. Robert Oppenheimer e o seu dilema moral com o impacto do que ajudou a criar durante a Segunda Guerra Mundial: a bomba atómica.

O cientista é interpretado por Cillian Murphy, a quem Damon faz grandes elogios: "O Cillian é fenomenal. Ele é tudo o que se queria que ele fosse".

AS DECLARAÇÕES.



Cillian Murphy e Emily Blunt

Este é o primeiro filme do ator irlandês como protagonista num filme de Nolan, com quem trabalhou muitas vezes como secundário, desde "Batman - O Início" (2005) a "Dunkirk" (2017).

Escrito e realizado por Christopher Nolan, com estreia (exclusiva) nos cinemas a 21 de julho, uma data próxima dos filmes anteriores de grande sucesso do realizador, "Oppenheimer", com um orçamento de 100 milhões de dólares, é descrito como um "thriller épico filmado com câmaras IMAX que puxa o público para o abissal paradoxo do enigmático homem que tem de arriscar destruir o mundo para o salvar".

No elenco surgem ainda nomes como Robert Downey Jr., Kenneth Branagh, Emily Blunt, Florence Pugh, Rami Malek, Alden Ehrenreich, Benny Safdie, Josh Hartnett, Dane DeHaan, Jack Quaid, Josh Peck e Matthew Modine.

TRAILER LEGENDADO.