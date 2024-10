Depois de Robert Downey Jr., o realizador Christopher Nolan prepara-se para ir buscar Tom Holland ao Universo Cinematográfico Marvel, diz a imprensa norte-americana.

Popularizado pelo papel de Peter Parker/Homem-Aranha, o ator britânico de 28 anos está em negociações para se juntar ao novo projeto de Nolan após o sucesso e os sete Óscares conquistados com "Oppenheimer".

No elenco já está Matt Damon como protagonista, que assim se juntará a Christian Bale e Cillian Murphy no escasso grupo de atores que entraram em três ou mais filmes do cineasta britânico.

Como é habitual, o projeto sem título oficial para a Universal Pictures está a ser mantido em secretismo: a rodagem deverá arrancar no início de 2026 e a data de estreia, incluindo no formato Imax, será a 17 de julho de 2026, o que alinha com outros lançamentos de Nolan.

À semelhança de "Oppenheimer", a expectativa é que outros atores de primeiro plano sejam confirmados nas próximas semanas para estar à volta de Damon e agora Holland.