"Zombie Town", um filme que mistura ataques de 'zombies' com romance de adolescentes, marcará o reencontro no cinema dos lendários comediantes Dan Aykroyd e Chevy Chase, avançou a revista The Hollywood Reporter.

Atualmente em rodagem no Canadá e ainda sem data de estreia, a produção independente baseia-se num livro do célebre autor de terror R.L. Stine ("Goosebumps") sobre uma pequena cidade que começa a ser aterrorizada pelos mortos-vivos após dois jovens verem um filme de terror e os seres saltarem do grande ecrã para a vida real.

Realizado por Peter Lepeniotis, mais conhecido pelo cinema de animação ("O Gangue do Parque", "Patrulha de Gnomos"), no elenco de "Zombie Town" estão ainda os adolescentes Marlon Kazadi ("Riverdale") e Madi Monroe ("Attaway General"), além de Henry Czerny ("Missão: Impossível"), Brenna Coates ("Coroner") e a dupla Scott Thompson e Bruce McCulloch ("Kids in the Hall").

"Espiões Como Nós" (1985)

Revelados pelo elenco original do programa humorístico "Saturday Night Live", ainda nos anos 70, Dan Aykroyd e Chevy Chase brilharam na comédia americana ao longo da década de 80 e ascenderam ao panteão praticamente ao mesmo tempo, o primeiro com "Os Caça-Fantasmas" (1984) e o segundo com "Que Paródia de Férias" (1983).

Aykroyd, agora com 70 anos, e Chase, com 78, também se encontraram em dois filmes, "Espiões como Nós" (1985) e "Loucuras em Valkenvania" (1991), mas os resultados foram dececionantes.

Distantes dos melhores anos de carreira, o primeiro regressou como Ray Stantz no recente "Caça-Fantasmas: O Legado" (2021), enquanto o segundo destacou-se, mas com controvérsias nos bastidores relacionadas com comportamentos de "estrela", como secundário na série "Community" (2009-2015).